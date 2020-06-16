На Сахалине стартовал просветительский тур о программе двух дипломов от СахГУ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Представители Сахалинского государственного университета (СахГУ) во вторник выехали на север острова, чтобы рассказать жителям о новой областной программе двух дипломов. Просветительский тур продлится до 21 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Программа двух дипломов разработана по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и будет реализована с начала нового учебного года. Она предполагает возможность обучения за счет региональной казны в ведущих вузах России для студентов СахГУ, поступивших на бюджетные места. В этом году такой возможностью смогут воспользоваться более 400 человек.

"Сегодня представители СахГУ отправились в тур по муниципалитетам, начиная с самого северного городского округа Сахалина - Охинского. Далее они будут продвигаться обратно на юг острова, посещая муниципалитеты", - сообщили в пресс-службе.

По информации сахалинского правительства, всего представители вуза посетят 10 городских округов. Во время просветительского тура школьники и родители узнают не только о новой региональной программе, но и о правилах приема в вуз в 2020 году, о бюджетных местах, о дистанционной подаче документов и вступительных испытаниях. Приемная комиссия в СахГУ начнет работать с 20 июня, подавать документы нужно будет дистанционно в связи с пандемией.

В правительстве области рассказали, что сейчас сахалинские власти и СахГУ ведут переговоры с 10 учебными заведениями страны для реализации программы двух дипломов. В списке вузов, с которыми уже планируется сотрудничать - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский энергетический институт, Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.

Занятия для студентов, обучающихся по новой программе, будут проходить как в очной, так и в дистанционной форме с помощью интернета. Помимо этого, планируется отправлять студентов в сами вузы на материк, например, на практику.

Сахалинский вуз

Сахалинский государственный университет ведет свою историю с 1949 года и является ведущим образовательным учреждением области. СахГУ предоставляет возможность получить образование по естественно-научным, педагогическим, социальным, гуманитарным, экономическим, инженерно-технических направлениям. Сейчас в университете обучаются более 7 тыс. студентов.