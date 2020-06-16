В День ВМФ в Волгограде откроют в качестве памятника бронекатер, поднятый со дна Волги

ВОЛГОГРАД, 16 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Речной бронекатер БК-31, затонувший осенью 1942 года во время Сталинградской битвы, откроют в качестве памятника в Волгограде в День Военно-Морского Флота, 26 июля. Он станет частью современного музейно-выставочного комплекса, посвященного морякам Волжской военной флотилии, сообщил ТАСС основатель частного военно-исторического музея "Наследие" Виктор Василевский, который также возглавляет Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО).

"Бронекатер БК-31 - уникальный экспонат Великой Отечественной войны. Кораблей этой серии было изготовлено всего семь, и до момента подъема судна данная серия считалась полностью утраченной. Бронекатер уже установлен в экспозиционно-выставочном павильоне на новой набережной Волги недалеко от музея-панорамы "Сталинградская битва". Торжественная церемония открытия состоится 26 июля, в День Военно-Морского Флота", - сказал Василевский.

Бронекатер затонул во время ожесточенных боев за Сталинград осенью 1942 году и был поднят со дна Волги почти три года назад. "Проект был реализован в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы, однако, в связи с переносом всех торжеств, открыть памятник решено в День ВМФ. Все реставрационные и строительные работы проведены за счет частных инвестиций и пожертвований", - рассказал Василевский.

В ходе поисковых работ были найдены останки 11 человек, предположительно, членов экипажа. Была проведена работа в архивах Министерства обороны РФ, удалось доподлинно установить имена пяти героев-краснофлотцев. Весь экипаж перезахоронен на Россошинском военно-мемориальном комплексе под Волгоградом.

Также музей "Наследие" приступил к реализации образовательного проекта "Бронекатер БК-31. Поиск" при поддержке Фонда президентских грантов. "В формате образовательной лаборатории - круглых столов, лекций, семинаров, мастер-классов - поисковики, ученые, краеведы расскажут о работе в процессе восстановления исторической истины, которую обычный зритель не видит при посещении музея", - отметил Василевский. Он уточнил, что в сентябре планируется открыть интерактивную выставку, основанную на истории гибели судна и его находке спустя 75 лет. Экспозиция расскажет о подвиге и судьбе краснофлотцев, на выставке будут представлены личные вещи воевавших и воспоминания их родных, исторические факты, информация о работе поисковиков и тех, кто принял участие в реконструкции бронекатера.

"Бронекатер БК-31 стал по-настоящему всенародным проектом. Мы видим большую заинтересованность общественности, продолжаем получать обращения граждан, неравнодушных к его истории", - сказал Василевский. По его словам, после торжественного открытия комплекса точка не будет поставлена.