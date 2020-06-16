Район Певека на Чукотке подключили к плавучей атомной теплоэлектростанции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Крупный жилой район самого северного города России - Певека на Чукотке, подключен к сетям плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Это позволит перевести часть города к закрытой системе водоснабжения и снизить стоимость тепловой энергии, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Сейчас водоснабжение в Певеке осуществляется по открытой схеме, когда горячая вода поступает напрямую из теплосети. То есть после отключения отопления в жилых домах нет горячего водоснабжения. После введения в эксплуатацию теплоузла ПАТЭС город даже летом останется с горячей водой. Кроме того, новые технические решения позволят снизить стоимость теплоснабжения в Певеке", - сказал собеседник агентства.

Тепло по новой схеме начнут давать в один из районов Певека с 1 июля, а окончательно переход на закрытую схему водоснабжения завершится до конца года.

Об "Академике Ломоносове"

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) в составе плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом г. Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек.

Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.