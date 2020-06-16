На Ставрополье завершается стрижка овец

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Животноводческие организации Ставропольского края завершат работу по стрижке овец к концу июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"В настоящий момент в Ставропольском крае проходит активная работа по стрижке овец, уже острижено 92% поголовья. Работа будет завершена после 20 июня", - сказал собеседник агентства.

По данным министерства, в среднем на Ставрополье с одной овцы получают 4,1 килограмма шерсти в сельскохозяйственных предприятиях в 2020 году. В общей сложности в крае планируется остричь 1,5 млн овец. По прогнозу, произвести планируется 5 тыс. тонн шерсти, в том числе тонкорунной и полутонкорунной - около 4 тыс. тонн.

В 2020 году в Ставропольском крае втрое увеличен объем поддержки производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти, общий размер бюджетной поддержки отрасли вырос до 147 млн рублей. Более половины в общей доле производства занимают фермерские хозяйства, шерсть также производят в сельскохозяйственных организациях и личных хозяйствах жителей Ставрополья.

Переработку шерсти ведут 20 предприятий Ставрополья, Астраханской и Ростовской областей, Краснодарского края, Калмыкии и Дагестана. Производство шерсти в том числе является экспортоориентированным направлением для региона, в 2019 году девять предприятий направили на экспорт шерсть на 6,7 млн долларов.