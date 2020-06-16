Борющиеся против коронавируса медики на Ставрополье получат курортную реабилитацию

ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил чиновникам обеспечить курортную реабилитацию медиков, работающих с зараженными коронавирусом, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Глава региона выступил с инициативой о проведении на базе санаториев Кавминвод реабилитации ставропольских медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, губернатор поручил краевым министерствам здравоохранения, туризма и оздоровительных курортов проработать вопрос и в ближайшее время подготовить предложения по организации курортной реабилитации медработников.

"Работать в цикле - две недели в "красной зоне", потом 14 дней взаперти на самоизоляции и снова возвращаться к пациентам - это очень тяжело. Люди не железные. Важно понимать, что без врачей, готовых и дальше выполнять свою миссию, все наши усилия по борьбе с болезнью не будут иметь необходимого эффекта. Нужно позаботиться о медиках уже сегодня, создать комфортные возможности для их восстановления", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Как сообщил губернатор на своей странице в Instagram, на 16 июня на Ставрополье число заразившихся коронавирусом составляет 3 845 человек, выздоровели 2 042 человека, умерли 71.