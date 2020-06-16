Росгеология изучит перспективы открытия месторождений нефти и газа в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 16 июня. /ТАСС/. Росгеология выиграла тендер на проведение региональных геологоразведочных работ в Чеченской Республике на площади около 4 500 кв. км. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил во вторник глава региона Рамзан Кадыров.

"Компания изучит геологическое строение недр Шелковского участка на площади около 4 500 кв. км. Исследуемая территория на севере и северо-востоке республики плохо изучена современными методами сейсморазведки и бурения. Специалисты Росгеологии, используя новейшие технологии и оборудование, оценят перспективы открытия в этом районе месторождений нефти и природного газа", - написал Кадыров.

По его словам, будут определены перспективные зоны для поискового бурения, что позволит привлечь недропользователей к разведке и добыче нефти и газа. "Выявление на территории Чеченской Республики новых ресурсов углеводородного сырья очень важно для решения социально-экономических задач республики", - добавил глава Чечни.

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании "Чеченнефтехимпром" - одного из крупнейших нефтедобывающих активов республики. Кадыров заявлял, что это откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и рабочих мест. По его словам, компании принадлежат около 2 тыс. земельных участков площадью 7 740 га и более 1 100 скважин, большинство из которых находятся в нерабочем состоянии.