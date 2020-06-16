Два города Кабардино-Балкарии участвуют во Всероссийском конкурсе по благоустройству

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Города Кабардино-Балкарии (КБР) Прохладный и Чегем подали заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимый в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 2020 году для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от КБР в срок до 1 июля 2020 года будут представлены заявки городского округа Прохладный - "Город в прохладе" и городского поселения Чегем - "Чегем-Парк". Подведение итогов конкурса предусмотрено 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

По итогам 2019 года победителем этого конкурса стал город Баксан в категории "Малые города". В соответствии с графиком, прописанным в контракте, выполнение работ по реализации проекта "Парк Мира, культуры и отдыха" города Баксан и освоение средств (85 млн рублей выделено из федерального бюджета, более 10 млн рублей - из муниципального, вкладываются и частные инвестиции) предусмотрено до конца 2020 года, отмечается в сообщении.

"Все работы в парке ведутся в срок по трем государственным контрактам, еще по двум инвесторам работают, очень крупные проекты там. Работы должны завершиться к концу года, там и зеленые насаждения должны быть, все завершится в срок", - пояснил ТАСС глава города Хачим Мамхегов.

Первый парк Баксана строится на площади в 25 га, где ранее была незаконная свалка. Там разместятся детский парк аттракционов, кафе, зоны для развлечения для самых маленьких посетителей, для старшего поколения предусмотрен угол досуга, большой спортивный объект.

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году было подано 330 заявок из 77 субъектов. Проекты-победители получат в общей сложности 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.