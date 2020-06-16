В Орловской области вновь открылся музей "Спасское Лутовино"

ОРЕЛ, 16 июня. /ТАСС/. Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева "Спасское Лутовиново" в Орловской области открылся для прогулок и экскурсий по территории после вынужденного закрытия из-за пандемии коронавируса. В маршрут включен восстановленный аптекарский огород, сообщила ТАСС во вторник заместитель директора по развитию музея Ирина Никишонкова.

"Мы сегодня открылись для посетителей, которые приезжают для прогулок и экскурсий по парку. Заложен и включен в маршрут аптекарский огород, который традиционно существовал в дворянских усадьбах, там выращивались травы, зелень к столу. У Варвары Петровны, матушки Ивана Сергеевича Тургенева, был такой огород, в котором выращивались особенная земляника, из-за своих внушительных размеров и сладости, называемая ананасной. Популяцию мы восстанавливаем, кустики сохранились в парке, будем варить варенье, которое тут делали ранее", - сказала она.

Доступ в дом матери Тургенева пока закрыт, уточнила Никишонкова. Посетители могут погулять по парку или выбрать один из трех экскурсионных маршрутов. Также для гостей создан читальный зал под открытым небом, для удобства построены несколько беседок.

Усадьбу закрыли в связи с распространением коронавирусной инфекции. После открытия персонал и посетители обязаны соблюдать меры санитарной безопасности и социальную дистанцию, подчеркнула замдиректора.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в 1976 году, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы. Дом был реконструирован в 2019 году.