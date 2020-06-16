Отдыхающих в санаториях Ставрополья планируют тестировать на коронавирус за краевые деньги

ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудников санаториев и отдыхающих на Ставрополье планируют тестировать на коронавирус за счет средств краевого бюджета, сообщила во вторник пресс-служба губернатора Владимира Владимирова по итогам совещания по вопросам работы санаторно-курортной отрасли.

"Были обсуждены меры повышения санитарно-эпидемиологической безопасности в здравницах. В этом контексте губернатор поручил проработать возможность проведения тестирования сотрудников санаторно-курортных учреждений и отдыхающих на COVID-19 за счет средств краевого бюджета", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время в 26 санаториях в Кавминводах отдыхают 366 человек, еще 1 155 мест в здравницах забронировано на ближайшее время.

Санатории на Ставрополье в период распространения коронавируса на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих. Санаториям рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер и следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую инфекцию.

Как сообщил глава региона на своей странице в Instagram, на 16 июня на Ставрополье число заразившихся коронавирусом составляет 3 845 человек, выздоровели 2 042 человека, умер 71.