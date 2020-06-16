Проект виртуальной "Точки кипения" планируется распространить в городах России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Проект создания виртуальной "Точки кипения", реализация которого запланирована в Набережных Челнах (Татарстан), планируется распространить и на другие российские города. Об этом сообщила во вторник ТАСС гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Первая виртуальная "Точка кипения" откроется 18 июня на площадке IT-парка в Набережных Челнах при поддержке АСИ. Основными направлениями станут развитие человеческого капитала и компетенций будущего, электрокары и беспилотный транспорт. В виртуальном пространстве планируется проводить мастер-классы экспертов, презентации лучших практик реализации проектов. Следить за мероприятиями "Точки кипения" можно в системе Leader-ID.

"Первый такой подход мы реализуем в Набережных Челнах. Я думаю, что эта практика будет распространяться и при возвращении в офлайн. Полагаю, что формат прочно закрепится в жизни, в нашей коммуникации, потому что сокращаются временные ограничения, и это дает дополнительные возможности для коммуникации федеральных экспертов и команд с командами из регионов. Будем его использовать", - сказала Чупшева.

"Точки кипения" создаются при поддержке Платформы НТИ по поручению АСИ. Первая из них открылась в Москве в 2013 году. Пространства предназначены для ученых, бизнесменов, госслужащих, общественников, студентов. В "Точках кипения" они могут делиться опытом, итогами работы, совместно прорабатывать новые модели развития. Городские площадки работают в 28 населенных пунктах. В 2019 году появился новый формат - университетские "Точки кипения", за год их открылось 13, основным направлением деятельности стали образовательные программы, а также включение в повестку НТИ и цифровой экономики.