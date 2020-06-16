Избирательные участки в КЧР получили средства индивидуальной защиты

ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Средства индивидуальной защиты переданы в территориальные избирательные комиссии Карачаево-Черкесии для безопасного проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщили в избирательной комиссии региона.

"Главный приоритет - безопасность жизни и здоровья граждан, для защиты которых будут приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры. Для приобретения средств индивидуальной защиты были выделены средства из федерального бюджета. Минпромторг КЧР закупил и обеспечил доставку этих средств в республику. Сегодня они переданы территориальным избирательным комиссиям республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для безопасности всех участников голосования и членов избирательных комиссий в территориальные избиркомы переданы одноразовые медицинские маски, халаты, перчатки, защитные экраны, бесконтактные термометры, антисептические средства, антибактериальные коврики - предназначенные для обеспечения безопасности всех участников голосования и членов избирательных комиссий.

Ранее председатель избирательной комиссии КЧР Лариса Абазалиева рассказала ТАСС, что в предстоящем голосовании безопасность станет первоочередным вопросом. Ожидается участие 2,5 тыс. членов избирательных комиссий, число избирателей в регионе составляет 296 781 человек. На территории региона будет расположено 249 постоянных избирательных участков и один временный.

Для безопасности всех участников процесса на входе в избирательный участок будут подготовлены коврики с дезинфицирующим средством, также на входе бесконтактным термометром будет осуществляться температурный контроль. Избирателям будет предложено обработать руки антисептиком, каждому выдадут маску, перчатки и индивидуальную ручку.

Обязательным будет соблюдение дистанции не менее 1,5 метров, избиратель не будет передавать члену комиссии свой паспорт, ограничившись личным показом документа. Вход и выход на участок постараются максимально отдалить друг от друга. Для жителей республики также предусмотрена возможность проголосовать дома.

Предстоящее голосование

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты.

После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту. Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.