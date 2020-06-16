Средневековый подземный погреб обнаружили в горном районе Ингушетии

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Сотрудники Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника в Ингушетии обнаружили в горном районе республики неучтенный ранее средневековый подземный погреб, который будет изучен археологами, сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника во вторник.

"В селении Эгикал Джейрахского района Ингушетии сотрудниками музея-заповедника выявлено раннее неучтенное строение - подземный погреб яйцеобразной формы из тесаного камня на известковом растворе, пол которого выложен из сланцевых плит, вход сверху наполовину закрыт плитообразным камнем. При визуальном осмотре выявлено, что состояние погреба близко к отличному, расположен объект в 10 метрах юго-западнее от святилища "Цувте" и в западном направлении от древней мечети. В высоту выявленное сооружение достигает 1,40 м, его длина - 1,22 м, ширина 0,72 м", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что выявленный объект культурного наследия требует дальнейшего археологического исследования и представляет большой интерес для научно-исследовательских работ

"Мы полагаем, после первичного осмотра, что погреб использовался средневековыми ингушами, как хозяйственный. В нем, скорее всего, хранились продукты питания, поскольку, в погребе держится постоянная прохлада из-за вентиляции воздуха", - добавили в пресс-службе.

Занимающий 65 тыс. гектаров Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник расположен в Джейрахском районе Ингушетии - единственном горном районе республики. Там сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значительными являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.