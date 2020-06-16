Новую амбулаторию взамен аварийной построили в селе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Строительство новой амбулатории завершилось по национальному проекту в селе Александрия Благодарненского городского округа Ставрополья. В учреждении разместили детскую и взрослую поликлиники и дневной стационар, сообщил во вторник губернатор Владимир Владимиров.

"Выполнен еще один пункт краевой программы "Развитие здравоохранения". В селе Александрия Благодарненского района готовится к открытию современная амбулатория. В нее входит поликлиника для взрослых и детей на 100 посещений в смену, а также дневной стационар на 12 коек", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В селе проживают порядка 3,5 тыс. человек. Прежнее здание амбулатории находилось в аварийном состоянии, на фундаменте и стенах были трещины. Площадь новой амбулатории превышает 1 тыс. кв. метров, для учреждения уже закуплено необходимое современное оборудование.

"Для удобства пациентов в амбулатории будут оборудованы кабинеты функциональной диагностики, лаборатория срочных анализов, два процедурных кабинета, смотровая, прививочная, перевязочная и кабинеты врачей", - отметил Владимиров.

Строительство новых амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов ведется в Ставропольском крае в рамках национального проекта "Здравоохранение". Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в России до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.