Участники "Машука" перед форумом пройдут цифровую школу

ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", который впервые пройдет в онлайн-формате, а также преподавательский состав и модераторы перед мероприятием должны будут пройти цифровую школу. Об этом во вторник сообщила пресс-служба форума со ссылкой на руководителя образовательной программы Олега Ляшко.

"Мы пригласим всех участников пройти цифровую школу. За несколько дней ребята пройдут погружение в цифровые платформы и сервисы, на которых будет реализован форум. Эту же школу пройдут модераторский и преподавательский состав, оргкомитет", - сказал Ляшко.

Руководитель образовательной программы сообщил, что при переходе в онлайн-формат останутся выступления лекторов и практическая работа участников с модераторами групп.

"По большому счету, основной блок образовательной программы будет делиться на две части. Первая - большие лекционные материалы, которые пройдут в течение первых четырех рабочих дней смены. Интернет здесь дает нам плюс в том, что аудитория у лектора может быть довольно большой, ведь она не ограничена вместимостью шатра. Вторая - практическая работа в подгруппах, у каждой будет своя тематика, участники смогут выбрать, какая проблематика им интереснее", - сказал Ляшко.

Он отметил, что в настоящее время идет подбор спикеров. "В этом году мы можем пригласить в лекционную часть тех специалистов, которые раньше не могли позволить приехать на три-четыре дня. У нас даже есть возможность приглашать иностранных спикеров, если они будут соответствовать тематике", - добавил руководитель образовательной программы.

Вместе с лекторами будут работать модераторы. "Во время практической части в группах будут работать модераторы и сборщики. Это должно быть интересно реализовано, поэтому мы подбираем модераторов не только с точки зрения тематики, но также и с точки зрения их опыта работы в интернет-пространстве", - рассказал Ляшко.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа. Любой желающий от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС "Молодежь России". Регистрация для участия в форуме доступна до 15 июля.