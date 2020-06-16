Художники из КБР запустили акцию по созданию в Нальчике арт-объектов в поддержку медиков

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Ряд арт-объектов, включая граффити, посвященные врачам и медицинскому персоналу, будут созданы в Нальчике, сообщил во вторник ТАСС художник, арт-координатор института развития города "Платформа" Керим Аккизов. Первое граффити в рамках цикла арт-объектов уже появилось на пешеходной улице в историческом центре города Нальчика.

"Мы завершили работу над первым граффити, посвященном главным героям 2020 года - врачам и медперсоналу. Мы решили создать цикл таких арт-посланий нашим медикам, которые оберегают нас сейчас и всегда, и эта работа "Мир в руках врачей" открывает эту акцию. Многие из врачей не бывают дома по два и более месяцев, и мы бы хотели выразить им свою благодарность за их работу в виде арт-посланий", - рассказал собеседник агентства.

Новый арт-объект "Мир в руках врачей" нарисован на пешеходной части улицы Кабардинской, расположенной в историческом центре Нальчика. Это результат творческой коллаборации художников Керима Аккизова и Астемира Кудаева. "Мы разработали эскиз, который мог бы показать медработника, который выполняет международную задачу, и в коллаборации нанесли на стену", - пояснил Аккизов.

Мурал (живопись на архитектурных сооружениях - прим. ТАСС) изображает девушку-врача в медицинской маске, между ладоней которой находится планета Земля. Изображенный образ девушки-врача, оберегающей от недуга весь мир, по мнению авторов, является символом настоящего времени.

Следующий арт-объект планируется разместить вблизи медицинского учреждения, где сейчас врачи борются за здоровье жителей республики, либо в парковой зоне города. "Если будет возможность, разместим его возле медучреждения, чтобы врачи видели поддержку. Хотелось бы создать то, во что каждый мог бы внести свою небольшую лепту, то есть создать объект, в котором могли бы принять участие тысячи жителей республики. Скорее всего, это будет арт-объект в виде стены", - пояснил собеседник агентства.

Аккизов подчеркнул, что этот и другие объекты, которые предположительно останутся на долгое время, и в дальнейшем будут напоминать всем о самоотверженной работе медиков. Кроме того, сами врачи смогут почувствовать поддержку со стороны населения.

По инициативе мэрии

Как сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации города, стрит-арт акция, организованная местной администрацией городского округа Нальчик, Институтом развития города "Платформа" при поддержке Министерства культуры КБР, - это возможность еще раз обратить внимание простых граждан и властей на мужество и отвагу, проявляемые врачами, а также попытка выразить уважение и почтение их самоотверженному труду. В администрации города Нальчика напомнили о необходимости соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и гигиены. "Оставайтесь дома, если у вас плохое самочувствие, повремените со встречами и прогулками. Только предпринимая такие меры, мы можем помочь нашим врачам поскорее вернуться к своим семьям", - сказали в администрации.

О ситуации с коронавирусом в регионе

Накануне министр здравоохранения республики Рустам Калибатов на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР сообщил, что в республике для лечения от коронавирусной инфекции в семи медицинских учреждениях развернуто 1 583 койки, в том числе 721 с кислородом. В среднем в сутки госпитализируют до 115 человек. Работу госпиталей обеспечивают 257 врачей, 683 специалиста среднего и младшего медицинского звена, они проживают в санаториях и на базе общежитий медицинских организаций.

Ранее глава региона Казбек Коков сообщал, что ситуация в республике с распространением коронавирусной инфекции остается стабильной, но напряженной, спада пока не наблюдается. Коков отметил повышенную нагрузку на амбулаторное звено, актуальным вопросом в этой связи является поддержка больных на дому, не все из них могут себе позволить приобрести необходимые для лечения лекарства. В этой связи в целях обеспечения амбулаторных больных медицинскими препаратами из республиканского бюджета КБР выделено 17 млн рублей. Ожидается, что эта мера позволит в полном объеме реализовывать схемы лечения и тактику ведения пациентов, а также предупредить дальнейшее осложнение течения инфекции.

По данным оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в регионе, по состоянию на 16 июня в КБР всего зарегистрировано 4 055 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки плюс 80), выздоровели 2 050 человек (плюс 88 за сутки), умерших 40 (за последние сутки скончался мужчина 1938 года рождения). В госпиталях лечатся 2 246 человек, 65 находятся в реанимации. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 851 человек, имевших контакты с инфицированными. В регионе с начала пандемии проведено 68 639 тестирований (за сутки плюс 1 415).