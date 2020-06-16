Поврежденные ветром здания в Ставрополье восстановят за счет краевого запаса

СТАВРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят строительные материалы из краевого аварийного запаса на восстановление поврежденных в результате штормового ветра жилых домов и учреждений в Андроповском районе. Работы проведут в 85 домах, школе и детском саду, сообщили журналистам во вторник в краевом министерстве ЖКХ.

"Повреждения получили 85 частных домов и два социальных объекта: школа и детский сад. Для их восстановления в ближайшие дни будут выделены строительные материалы из краевого аварийного запаса", - говорится в сообщении.

Гроза с штормовым ветром порывами до 32 метров в секунду прошла в Ставропольском крае в пятницу 12 июня. В регионе произошли отключения электро- и газоснабжения, градом выбило около 2 тыс. га посевов зерновых и подсолнечника. Наибольшие повреждения зафиксированы в четырех населенных пунктах Андроповского района.

"На месте под руководством заместителя министра ЖКХ Ставропольского края Олега Самсонникова работает группа специалистов, которые оказывают <…> помощь в оформлении документов на выделение пострадавшим жителям единовременной выплаты из резервного фонда правительства Ставропольского края за утраченное имущество. Число пострадавших на текущий момент составляет 244 человека", - отмечают в министерстве.

В ликвидации последствий непогоды задействованы местные и краевые власти, сотрудники МЧС и краевой противопожарной и аварийно-спасательной службы, коммунальщики и энергетики.