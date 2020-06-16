Более 100 школьников КБР пройдут онлайн-обучение в центре для одаренных детей

НАЛЬЧИК, 16 июня. /ТАСС/. Центр выявления и поддержки одаренных детей "Антарес" в Кабардино-Балкарии, который входит в число 42 открытых ОЦ "Сириус" ресурсных центров, проведет в июне дистанционную смену по математике для 105 школьников, окончивших пятый класс. Об этом ТАСС рассказала и. о. руководителя центра "Антарес" Тамара Джаппуева.

"Смена "За пределами школьной математики" открывает летний образовательный сезон. Обучение пройдут 105 детей, 50 из них определены по результатам предварительного онлайн-тестирования, а еще 50 - участники прошлогодней олимпиады, показавшие лучший результат. Ребята представляют все районы нашей республики", - рассказала собеседница агентства.

Всего, по словам Джаппуевой, на программу подали заявки более 700 человек. "Это рекордное количество заявок за все время нашей работы. Мы выбрали самых сильных ребят. Эта смена станет самой многочисленной", - прокомментировала руководитель центра.

Ребята с помощью преподавателей лицея для одаренных детей академии творчества "Солнечный город" познакомятся с олимпиадной математикой, разберут нестандартные задачи, освоят навыки оформления решения задач повышенной сложности.

Смена поделена на восемь подгрупп. Занятия будут проходить в течение двух недель. Джаппуева отметила, что программа предполагает сочетание информативных, игровых, конкурсных и других форм занятий.

О центре и академии

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес" был открыт в Нальчике в 2019 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Является структурным подразделением детской академии творчества "Солнечный город".

Центр "Антарес" проводит образовательные смены по трем направлениям: наука (физико-математические; химико-биологические, инженерно-технические смены); спорт (баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис); искусство (литературное творчество, живопись, декоративно-прикладное искусство).