В Железноводске разработали программу реабилитации для переболевших коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Программу реабилитации в санаторно-курортных условиях для переболевших коронавирусом разработали в городе Железноводске Ставропольского края. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы городской администрации.

"В Железноводске разработали первую в России программу реабилитации в санаторно-курортных условиях от перенесенного COVID-19. В разработке инновационной методики, которую предлагает санаторий "Бештау", приняли участие врачи, которые работали в клинике в Коммунарке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, программа основана на данных о пользе лечения минеральной водой, а также комплексе дыхательных процедур. "Уникальная программа - синтез новейших достижений и исторических разработок НИИ Курортологии о лечении минеральной водой Славяновская, Смирновская, которыми более 100 лет восстанавливают гостей курорта. В основе реабилитационной программы лежат природные факторы Железноводска - высокоионизированный воздух с фитонцидами, минеральная вода, спецпрограмма движений по терренкурам и комплекс дыхательных процедур", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Отмечается, что систематический мониторинг уровня вентиляции легких позволит определять физическое состояние гостей здравницы. "В комплекс включили физиотерапию, дыхательную гимнастику, физические нагрузки, прогулки по лесным терренкурам. Реабилитация будет проходить под контролем профильных специалистов, которые будут следить за показателями и определят эффективность реабилитационной программы", - сообщается в пресс-релизе.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия. Санаторий "Бештау" работает в Железноводске более 45 лет.