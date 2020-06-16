В Северной Осетии усовершенствовали излучатели для уничтожения вирусов

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Первое на Северном Кавказе предприятие по выпуску светотехнических изделий "Заря Осетии" в Северной Осетии готова наладить производство усовершенствованных бактерицидных излучателей, способных уничтожать вирусы в помещении и на поверхности предметов. Об этом сообщил ТАСС во вторник исполнительный директор предприятия Дмитрий Ураков.

"Специалисты нашего предприятия разработали более усовершенствованный вид бактерицидных излучателей, способные обеззараживать воздух и уничтожать вирусы в помещении и на поверхности предметов. Мы готовы уже сейчас начать производство ламп, ждем договоров с соответствующими организациями", - сказал Ураков.

Он отметил, что мощность излучателей составляет от 15 до 30 Вт. Их можно будет устанавливать как в помещениях частных домов, так и в больницах. Разработки начались в начале распространения коронавирусной инфекции. Предприятие способно обеспечить продукцией не только организации республики, но и работать по заказам из других субъектов.

Предприятие "Заря Осетии" начало свою деятельность в 2019 году на базе бывшего завода "Бином" во Владикавказе. Оно выпускает энергосберегающие светильники для техники в теплицах, уличных фонарей и т.д. Реализацией проекта занимается Волжский светотехнический завод "Луч". Договоренность об открытии на территории республики предприятия была заключена между руководством предприятия и главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым.