Более 100 школ в Ингушетии получат кабинеты для допобразования детей в 2020 году

МАГАС, 16 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в рамках нацпроекта "Образование" создать в 105 школах республики оборудованные профильные кабинеты для дополнительного образования детей до конца 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования региона.

"В целях реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" намерены создать 8,2 тыс. новых мест дополнительного образования детей в школах республики, с охватом 49,5 тыс. детей и подростков. Ведомством планируется приобретение оборудования по шести направлениям для создания 300 кабинетов, в 124 образовательных организациях, в том числе, на базе 105 школ, 19 учреждений дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящее время проводится работа по подготовке заявки для проведения конкурсных тендерных работ. На создание кабинетов в рамках нацпроекта будут выделены средства из федерального бюджета.

"Общий объем субсидий на создание новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных образовательных программ разных направленностей, составляет 331,1 рублей, для этого, из федерального бюджета региону будет выделено 327,8 млн рублей, а из республиканского - 3,3 млн рублей", - уточняют в ведомстве.

По данным Минобразования региона, в республике всего действуют 554 кружков и секций с общим охватом 24,9 тыс. детей, что составляет 33,0 % от общего количества обучающихся.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках "Экспорта образования" предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей.