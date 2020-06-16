Во Владикавказе впервые за 80 лет заменяют канализационный коллектор

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Замена канализационного коллектора впервые за 80 лет проводится в старой части Владикавказа, сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"В старой части города Владикавказ впервые за 80 лет производится замена канализационного коллектора. В настоящее время работы ведутся по ул. Куйбышева на участке от ул. Ленина до ул. Томаева", - говорится в сообщении.

Вся линия по улице Куйбышева будет заменена. В работе используется современный материал. Новая труба в диаметре составляет 300 мм, что в 3,8 раза увеличивает пропускную способность по сравнению с предыдущей.

Заказчиком данных работ выступил МУП "Владсток", а исполнителем - подрядная организация "Подряд". Работы планируется завершить в течение 14 рабочих дней.