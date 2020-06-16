В Северной Осетии доступность дошкольного образования благодаря нацпроекту составила 95,7%

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 июня. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Северной Осетии составила 95,7% благодаря реализации нацпроекта "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"На сегодняшний день 95,7% составляет доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

Результатом реализации нацпроекта "Демография" в 2019 году стали новые места в дошкольных образовательных учреждениях, для детей в возрасте от полутора до трех лет было создано 1 315 мест в муниципальных детских садах. В частном секторе путем субсидирования, поощрения развития частных детских садов базовое значение перевыполнено, вместо планируемых 119 мест создано 185 мест.

В 2020 году дополнительно будут созданы 380 мест за счет строительства четырех пристроек и нового детского сада на 230 мест в городе Беслане.

В рамках нацпроекта "Демография" в этом году также планируется субсидирование частных дошкольных образовательных учреждений. Субсидия в размере 9 млн рублей на создание 74 мест будет направлена на приобретение оборудования.

"В соответствии с правилами предоставления субсидий мы провели отбор. В результате четыре дошкольных образовательных организаций станут получателями субсидий. Они уже предоставили нам инфраструктурные листы", - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики Людмилу Башарину.