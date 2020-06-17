Границы ТОР "Михайловский" расширили для создания агрофермы "Легендагро Приморье"

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье расширили для реализации второго этапа проекта компании "Легендагро Приморье" по выращиванию сои и риса. В границы ТОР включены дополнительно 3,3 тыс. га земли, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Согласно документу, в границы территории опережающего развития включен 161 земельный участок в Хорольском районе Приморского края в целях создания агрофермы для выращивания сельскохозяйственных культур. Новые земли площадью 3,3 тыс. га позволят компании "Легендагро Приморье", резиденту ТОР "Михайловский", увеличить посевные площади и реализовать второй этап проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса", - сообщила пресс-служба.

Объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в 2020 году, составит более 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на аренду помещений, закупку комбайнов и оборудования для обработки риса. В результате реализации инвестпроекта налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят 144,32 млн рублей, на 11-й год объем дополнительных бюджетных доходов превысит 50,98 млн рублей.

Первый этап проекта компания реализовала в 2019 году, когда открыла в ТОР "Михайловский" агроферму для выращивания сои, риса и кукурузы. По соглашению с КРДВ объем вложений в инвестиционный проект составил 204 млн рублей, на ферме создано 66 рабочих мест.

Специализация ТОР "Михайловский" - создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов. ТОР расположена на территории трех муниципальных районов - Михайловский, Спасский и Черниговский — и занимает площадь 443,8 тыс. га, в том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. Ожидается, что до 2028 года общий объем инвестиций на территории ТОР "Михайловский" достигнет 113 млрд рублей.