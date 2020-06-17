{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Границы ТОР "Михайловский" расширили для создания агрофермы "Легендагро Приморье"

Территория ТОР увеличилась на 3,3 тыс. га
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье расширили для реализации второго этапа проекта компании "Легендагро Приморье" по выращиванию сои и риса. В границы ТОР включены дополнительно 3,3 тыс. га земли, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Согласно документу, в границы территории опережающего развития включен 161 земельный участок в Хорольском районе Приморского края в целях создания агрофермы для выращивания сельскохозяйственных культур. Новые земли площадью 3,3 тыс. га позволят компании "Легендагро Приморье", резиденту ТОР "Михайловский", увеличить посевные площади и реализовать второй этап проекта по выращиванию сои, выращиванию и обработке риса", - сообщила пресс-служба.

Объем инвестиций в проект, который планируется реализовать в 2020 году, составит более 400 млн рублей. Эти деньги пойдут на аренду помещений, закупку комбайнов и оборудования для обработки риса. В результате реализации инвестпроекта налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят 144,32 млн рублей, на 11-й год объем дополнительных бюджетных доходов превысит 50,98 млн рублей.

Первый этап проекта компания реализовала в 2019 году, когда открыла в ТОР "Михайловский" агроферму для выращивания сои, риса и кукурузы. По соглашению с КРДВ объем вложений в инвестиционный проект составил 204 млн рублей, на ферме создано 66 рабочих мест.

Специализация ТОР "Михайловский" - создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов. ТОР расположена на территории трех муниципальных районов - Михайловский, Спасский и Черниговский — и занимает площадь 443,8 тыс. га, в том числе 207 га для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. Ожидается, что до 2028 года общий объем инвестиций на территории ТОР "Михайловский" достигнет 113 млрд рублей.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
Лесная и рыбная отрасли вошли в число наименее пострадавших в ДФО от пандемии
При этом больше всего пандемия оказала влияние на сферы логистики, туризма, медицины
Читать полностью