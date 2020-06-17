Проект по защите бездомных животных на Камчатке поддержат из Фонда президентских грантов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Почти 3 млн рублей из Фонда президентских грантов получит проект "Дорогою добра" камчатской краевой общественной организации по охране и защите бездомных животных, рассказала ТАСС начальник отдела по работе с общественными, религиозными объединениями и НКО Агентства по внутренней политики Камчатского края Светлана Артеменко.

По итогам второго в 2020 году конкурса, некоммерческие организации из всех 85 регионов страны получат около 9 млрд рублей на реализацию своих социально-значимых проектов. Лучшими идеями камчатских НКО по итогам конкурса, были признаны шесть проектов, среди которых - проект, направленный на создание условий для развития благотворительности и повышения доступности социально-правовой помощи для семей с детьми, проживающих в отдаленных районах Камчатского края, проект по вовлечению людей пожилого возраста в активную социальную жизнь через участие в творческой деятельности, социальная инициатива, направленная на создание оптимальных условий для развития в региона патриотического воспитания детей и молодежи и некоторые другие.

"Это уже второй в этом году конкурс, который проводит Фонд президентских грантов. Так, самый большой грант на этом конкурсе на 2,9 млн рублей выиграла Камчатская региональная общественная организация "Общество охраны и защиты бездомных животных". На эти средства будет реализован проект "Дорогою добра", который предусматривает проведение масштабной работы по оповещению населения, выявлению бездомных животных, их отлову, стерилизации, и возвращению в прежнюю среду обитания под ответственность волонтера или жителя, предприятия или передачу животных новым хозяевам", - сказала Артеменко.

Уточняется, что всего на второй конкурс президентских грантов 2020 года были представлены заявки от 26 НКО полуострова.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.