Единственный мост в город Большой Камень в Приморье реконструируют до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 17 июня. /ТАСС/. Реконструкция моста, который связывает город Большой Камень с дорожной сетью Приморья, завершится до конца года. Сооружение реконструируют на средства "дальневосточной" субсидии, сообщила в среду журналистам пресс-служба правительства региона.

Мост связывает город, в котором живут почти 38 тыс. человек и расположена одноименная территория опережающего развития (ТОР), с остальными дорогами Приморья. Из-за строительства объектов ТОР по нему постоянно проезжает большегрузный транспорт. Последний осмотр моста показал, что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии. В июне началась реконструкция моста.

"Это будет 72-метровый железобетонный мост, монтаж его завершим до конца этого года", - приводятся в сообщении слова главного инженера предприятия "Спецсу" Ивана Зайченко. Дорожники уже отсыпают объезд возле моста и готовятся к укладке водопропускных труб, завершить эти работы они планируют в начале июля. Затем начнется демонтаж старого мостового сооружения.

Почти наполовину выполнены и работы по строительству дороги, по которой большегрузы будут объезжать Большой Камень. Дорожники уже заасфальтировали часть трассы, работы собираются завершить в сентябре.

Стоимость работ по реконструкции - 187,9 млн рублей. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов.

В Большом Камне по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется стратегический проект по возведению судостроительного комплекса "Звезда", первой в России верфи крупнотоннажного судостроения, для ее поддержки здесь образована территория опережающего развития. До 2024 года здесь будет создано более 15,3 тыс. рабочих мест, по прогнозам городской администрации, с учетом членов семей работников численность населения города увеличится с 38 тыс. до 53 тыс. человек. К 2023 году в городском округе построят 78 жилых домов - это 5,7 тыс. квартир.