Вологодские ученые намерены сохранить популяцию зубров в регионе

ВОЛОГДА, 17 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Самая северная в мире популяция зубров успешно обосновалась в Вологодской области вопреки прогнозам экспертов - за почти 30 лет она выросла с трех до более чем 100 животных. Ученые намерены сохранить эту популяцию, для этого усиливают ее генофонд и периодически завозят новых животных, рассказал ТАСС завотделом Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства, подразделения Вологодского НЦ РАН Игорь Гусаров.

"Сегодня наша цель - сохранение численности зубров на территории Европейского Севера. В мировом сообществе сложилось мнение, что в Вологодской области должна быть размещена одна из крупных мировых популяций зубра. Именно эта популяция сегодня является самой северной в мире. Для ее сохранения необходимо усиливать генофонд зубров, для этого нужно регулярно завозить новых животных, ценных с точки зрения генофонда", - рассказал ученый.

Также важно охранять зубров от хищников и браконьеров, подкармливать при неблагоприятных погодных условиях, то есть принимать участие в тех моментах, где человек может повлиять на сохранение численности, добавил исследователь.

Выжили и освоились

Первых трех зубров завезли в Вологодскую область в 1991 году, намереваясь создать популяцию свободно живущих зубров в северной зоне России. Планировался также эксперимент по скрещиванию зубров с крупным рогатым скотом, но поскольку зубров было в мире очень мало, то вологодским ученым настоятельно рекомендовали разводить их в дикой природе.

Северные условия в Вологодской области оказались очень пригодны: большие пространства, много высокопитательных кормов - сочных трав и ветвей деревьев, а морозные зимы даже способствуют избавлению от гельминтозов.

"Все утверждали, что зубры жить у нас не будут, потому что им обязательно нужны открытые водоемы для питья, а в Вологодской области все реки и озера зимой замерзают, поэтому утверждалось, что животные у нас погибнут. В первый год, когда мы их выпустили в Кирилловском районе, и они убежали из загона, мы думали, что их потеряли - или волки их убили, или погибли от обезвоживания. Но уже в конце той первой зимовки их обнаружили в Усть-Кубинском районе, за 80-100 км от первого места, и оказалось, что животные прекрасно обходятся зимой без воды с помощью снега. Хотя ученые говорили, что никогда зубры не научатся удовлетворять жажду снегом, наши зубры показали обратное, что они хорошо добывают себе зимой и корм, и воду", - рассказал ученый.

Животные достаточно плодовиты, самки дают потомство раз в 2-2,5 года, в этом нет никакого отставания от южных территорий. За почти 30 лет обитания в Вологодской области эта популяция зубров выросла с трех особей до более 100. Сейчас зубры обитают в таежной зоне, в охотничьих угодьях общего пользования. При этом правительство Вологодской области утвердило меры по сохранению европейского зубра в регионе, оказывает финансовую поддержку - на заготовку сена, приобретение комбикормов, минеральных подкормок и другого. Координирует работы по сохранению краснокнижного животного региональный Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департамент совместно с Северо-Западным научно-исследовательским институтом молочного и лугопастбищного хозяйства разрабатывает план по сохранению и увеличению численности зубров, направляет на работу персонал обслуживающего особей группировки. Опытные егеря ежедневно наблюдают за животными, отслеживают их перемещения, подкармливают их зимой комбикормом и сеном, весной и летом - солью.

Полезные в хозяйстве

Задуманный вологодскими учеными около 30 лет назад эксперимент с гибридизацией пока отложен, потому что сейчас такой запрос остро не стоит. Были проведены пробные скрещивания зубров с крупным рогатым скотом молочного направления, они получились, и при необходимости эти эксперименты могут быть возобновлены, отметил Гусаров.

"Зубр имеет много полезных в хозяйстве признаков, которые может передать домашнему скоту. Это выносливость, низкая восприимчивость к ряду заболеваний, особенности пищеварения - переваривание крупного веточного корма. Эти полезные признаки могли бы послужить на пользу животноводству", - пояснил ученый.

По его данным, как только исследования показали, что зубры прекрасно живут и размножаются на Русском Севере, в Вологодскую область начали дополнительно передавать животных. Первые особи были привезены из центрального зубрового питомника, Приокско-Террасного заповедника, расположенного в Московской области. Затем привозили из зубрового питомника Окского заповедника в Рязанской области. Новую партию животных планируется привезти предстоящей зимой.

Вологодские биологи наблюдают за поведением животных, потому что зубр впервые обитает на севере, поэтому важно знать, как он себя здесь ведет, как происходит общение с другими животными и как складываются отношения с хищниками. Из этого можно строить прогнозы на дальнейшее существование зубров. Так, например, зубр не является прямым кормовым конкурентом лосю и не оказывает негативного действия на его численность, поскольку лось питается во влажных, заболоченных местах, а зубр их избегает. Стадо зубров - это высокоорганизованная структура, где главенствующее положение занимает старшая самка. При возникновении опасности, например, волков, животные способны предотвратить нападение, они обороняются и предпринимают атаки. Случаев гибели животных от хищников в Вологодской области не наблюдали.

"Изучаем биохимический статус зубра. Эти исследования уникальны, тем более у такого животного, как зубр - одного из самых древних на Земле. Исследования показывают, что организм зубра обладает пластичностью и способен выживать и приспосабливаться в сложнейших условиях. Изучаем состояние здоровья, его болезни, может ли являться их переносчиком", - рассказал Гусаров.

Ученые плотно сотрудничают с Вологодской молочно-хозяйственной академией им Н. В. Верещагина, чьи студенты регулярно проходят практику и изучают на примере группировки зубров вопросы сохранения биоразнообразия. Ученые контактируют с международным сообществом, с мировым центром по сохранению зубров, расположенным в Польше. Игорь Гусаров является членом рабочей группы по сохранению зубра в России, созданной при Минприроды РФ. Ее участники регулярно собираются, строят прогнозы, план выпуска и распределения животных по регионам, обмениваются научными результатами, пополняют монографию о зубре, о биологии этого вида. Это для суперцели - сохранения биоразнообразия на Земле, подытожил исследователь.

Проблема популяции зубров

Зубры - единственный вид, восстановленный человеком после почти полного истребления. Это самое крупное копытное животное в Европе, самцы весят до тонны, самки - 600-700 кг. К 1927 году зубры полностью исчезли из дикой природы во всем мире из-за уничтожения местообитаний (вырубки и выжигания лесов, расширения сельхозугодий) и неограниченной охоты. Животные остались только в питомниках и заповедниках, они были от 12 предков, потому для восстановления популяции, чтобы избежать имбридинга, зоопарки и питомники обменивались животными. В частности, WWF организовал привоз шведских зубров в Россию для пополнения генофонда маточного стада зубрового питомника Окского заповедника - одного из главных зубриных центров в мире. Самая крупная популяция зубров в России обитает в национальном парке "Орловское полесье" в Орловской области.