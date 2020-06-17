Пропускную способность интернета в арктическом районе Чукотки увеличили по федпрограмме

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пропускная способность спутникового интернета более чем в три раза увеличена в городе Билибино за Полярным кругом за счет аренды дополнительных каналов связи. Затраты на аренду компании-подрядчику возместят из бюджета Чукотского автономного округа с учетом федеральной поддержки по программе "Информационная инфраструктура", сообщается на сайте правительства региона.

Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым интернетом с низкой пропускной способностью.

"Полоса пропускания расширена - с 40 до 150 Мбит/с. Город Билибино стал четвертым населенным пунктом Чукотки, где прошли такие работы. Ранее оператор ПАО "Мегафон" повысил скорость доступа в интернет в городском округе Анадырь, в поселке Угольные Копи и Певеке. Мероприятие по субсидированию операторов связи реализуется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" и направлено на снижение стоимости тарифов на услуги связи до средних по макрорегиону", - говорится в сообщении.

В январе в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил реализовать проект "Доступный интернет" - дать россиянам бесплатный доступ к отечественным социально значимым информационным сервисам. По мнению главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом РФ и граждан страны.

Билибино - город за Полярным кругом на Чукотке. Расстояние до Анадыря - около 700 км.