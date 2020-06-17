Эксперимент с голосовым ботом в отделениях почты расширили на большинство регионов ДФО

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Разработчик Hotlead расширил тестирование голосового бота в отделениях "Почты России". Решение, которое ранее было внедрено только в Хабаровске, теперь распространили на 55 отделений в восьми дальневосточных регионах, сообщил в среду гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ) Руслан Саркисов.

Голосовой бот "Планировщик" был представлен руководству "Почты России" в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), после чего компания начала подготовку к запуску пилотного проекта в Хабаровске.

"Например, наша первая инвестиция - это хабаровская компания Hotlead, сейчас они с "Почтой России" запустили пилот в 55 отделениях по всему Дальнему Востоку. Причем это не только Хабаровск, это и Магаданская область, Сахалинская область, Якутия, Камчатка. Сейчас 55 отделений пилотируется, где они запустили голосовой бот "Планировщик" на основе нейросетей, который позволяет людям получать посылку на дом с почты, не приходя непосредсредственно в отделение", - сказал Саркисов, уточнив, что эксперимент проводится в восьми регионах Дальнего Востока.

По его словам, голосовой бот позволяет снизить концентрацию людей в одном месте, что стало особенно важным в период пандемии. Он отметил, что если эксперимент на Дальнем Востоке окажется успешным, его намерены распространить и на другие регионы России. "Мы планируем и компания планирует его в будущем распространить не только на ДФО, но и на другие регионы России", - сказал глава фонда.

Первый этап тестирования голосового бота проходил в отделениях "Почты России" в Хабаровске, эксперимент позволил сократить очереди и ускорить выдачу посылок. Когда посылка поступала в отделение, бот уведомлял получателя по телефону и предлагал выбрать удобные для выдачи день и время. Основная задача "Планировщика" - распределять очередь за получением посылки и помогать с оформлением доставки на дом. Голосовой бот помогает разгрузить очередь, его использование также сокращает время на поиск посылки непосредственно в отделении, так как она заранее готовится к выдаче.

О компании и фонде

Hotlead - это сервис облачной телефонии для бизнеса со встроенной виртуальной АТС, системой автоматизации деятельности на предприятии (CRM) и телефонными номерами в 115 городах России и 75 странах мира. Головной офис и команда разработчиков находятся в Хабаровске, филиалы расположены в Москве, Владивостоке и Сеуле. Платформа имеет многоязыковой интерфейс и может использоваться в любой точке мира.

Сейчас Hotlead оказывает услуги малому и среднему бизнесу в России и за рубежом. В июле 2019 года проект получил финансирование от Дальневосточного фонда высоких технологий на 75 млн рублей.

ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.