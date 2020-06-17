Центр ФМБА России в СКФО начал заготовку плазмы крови переболевших коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Центр крови Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России (СКФНКЦ ФМБА) начал заготовку плазмы крови от доноров, перенесших коронавирусную инфекцию, для передачи в лечебные учреждения, сообщили в среду в пресс-службе научно-клинического центра.

"Центр крови Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра ФМБА России, расположенный в городе Лермонтове, приступил к заготовке патогенредуцированной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19. Заготовленная антиковидная плазма эффективно используется в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией и передается в лечебные учреждения, которые в ней нуждаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, потенциальным донорам бесплатно проводится анализ на определение количественного содержания антител к новому коронавирусу.

"На данный момент Северо-Кавказского федеральный научно-клинический центр ФМБА России уже передал антиковидную плазму для пациентов Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия-Алания", - добавили в пресс-службе.