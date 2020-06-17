В Ростовской области спасатели проводят санитарную обработку школ, больниц и парков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июня. /ТАСС/. Порядка тысячи спасателей проводят в Ростовской области санитарную отработку школ, больниц, парков и детских площадок по поручению губернатора Василия Голубева, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Вадим Артемов.

"Специалисты служб экстренного реагирования Ростовской области продолжают санитарную обработку общественных пространств в муниципальных образованиях региона. Только на прошлой неделе проведена дезинфекция более 42 тыс. общественных пространств, в санобработке задействовано более 400 единиц техники и около тысячи спасателей", - отметил он.

Специалисты дезинфицируют школы, улицы, парки, фасады зданий, больницы, детские площадки. Обработку производят специальным хлорсодержащим раствором как внутри помещений, так и снаружи, включая дороги и тротуары.

По данным пресс-службы правительства региона, для обработки привлечены расчеты Донского спасательного центра МЧС России, пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС по Ростовской области, специалисты регионального департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и муниципальные спасатели.

Спасательные подразделения областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС обработали 5,6 тыс. общественных пространств в 42 муниципальных образованиях, а спасательные подразделения муниципальных образований - более 1,9 тыс. общественных пространств в 29 муниципалитетах.