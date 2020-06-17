Фонд капремонта Дагестана планирует отремонтировать рекордное количество домов в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Республики Дагестан планирует в 2020 году отремонтировать 132 многоквартирных дома, на это будет направлено около 600 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба регионального фонда капремонта.

"В 2020 году в республике будет отремонтировано рекордное количество многоквартирных домов. Так, согласно постановлению правительства республики, всего краткосрочным планом [региональной программы по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах Дагестана] будет охвачено 132 многоквартирных дома. В них будет установлено 125 современных лифтов, смонтированы новые кровельные конструкции, обновлены фасады домов и заменены системы инженерной коммуникации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объем средств, которые планируется направить на эти цели, составит около 600 млн рублей, в том числе 100 млн рублей, выделенных из бюджета республики в поддержку фонда на замену лифтов.

"Значительная часть [этих] средств - взносы, уплачиваемые собственниками квартир ежемесячно. При полной оплате всеми собственниками квартир обязательных взносов, фонд капремонта готов кратно увеличить количество домов, попадаемых под программу капремонта", - отмечается в сообщении.

В 2019 году фонд капремонта Дагестана благодаря увеличению собираемости взносов отремонтировал 99 многоквартирных дома вместо запланированных 50. На эти цели было направлено свыше 362 млн рублей. В домах была заменена кровля, инженерные коммуникации, обновлены фасады зданий.