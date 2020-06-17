Спасатели нашли двух туристов, пропавших при сплаве по горной реке в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 17 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в верховьях реки Китой в горах Бурятии двух мужчин, о пропаже которых стало известно накануне. Об этом сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

16 июня поступила информация из полиции о заявлении жительницы Ангарска, указавшей, что двое мужчин 44 и 45 лет - ее муж с товарищем - ушли на аэролодке вверх по течению реки Китой и не выходят на связь. Поисками туристов занялись спасатели из Приангарья и Бурятии, сотрудники ГУ МЧС задействовали вертолет МИ-8.

"Туристы найдены спасателями в верховьях реки Китой-Кин. Люди ночевали в зимовье. От эвакуации отказались, медпомощь им не понадобилась", - сообщили в ведомстве.

Как пояснил заместитель начальника отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев, аэролодка туристов сломалась при сплаве. "Пострадавшие отказались от эвакуации, побоявшись оставлять свою лодку без присмотра, в то же время с радостью приняли помощь - позвонили по спутниковому телефону родственникам, успокоили их, попросили друзей привезти им запчасти для ремонта лодки. Мы оставили им продукты. Медицинская помощь людям не потребовалась", - сказал Развозжаев.

В ГУ МЧС подчеркнули, что сейчас сохраняется режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, и регистрация туристских групп не проводится.