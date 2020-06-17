Застрявший в Астраханской области сухогруз с зерном сняли с мели

АСТРАХАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Сухогруз Golden Rose, застрявший в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области и перегородивший его, снят с мели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в среду.

"155-й км Волго-Каспийского морского судоходного канала, по состоянию на 13:30 (12:30 мск) сухогруз Golden Rose снят с мели, продолжил движение по маршруту следования", - говорится в сообщении.

Сухогруз, следовавший из морского порта Астрахань в иранский порт Амирабад с зерном на борту, застрял во вторник, перекрыв путь 28 судам. На судне находится экипаж из 12 человек. Пострадавших нет, утечка топлива отсутствует, корпус судна не поврежден, операция по снятию судна затянулась из-за штормовых условий в канале.