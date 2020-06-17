В МЧС заявили, что пятно в акватории Умбозера в Мурманской области не угрожает людям

ТАСС, 17 июня. Пятно неизвестного происхождения, обнаруженное в акватории Умбозера в Мурманской области, не угрожает жизнеобеспечению населения. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Обеспечение водой населения близлежащих населенных пунктов осуществляется из подземных источников, угрозы жизнеобеспечению населения нет. Ближайший водозабор находится на реке Умбе в 115 км ниже по течению", - сказали в ведомстве.

После облета, который был проведен утром во вторник, удалось определить, что в озеро по водотокам поступает вода мутно-бирюзового цвета. "Взята пробы воды, проводится экспертиза. В готовность приведены подразделения МЧС РФ. Губернатором Мурманской области проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в ходе которой были приняты решения об усилении мониторинга развития обстановки и дальнейшего исследования причин происшествия", - добавили в МЧС.