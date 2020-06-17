В Петербурге не нашлось пляжей, соответствующих санитарным нормам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели мониторинг качества воды в акваториях пляжей Петербурга и пришли к выводу, что все они не соответствуют санитарным нормам. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"С мая текущего года проводится социально-гигиенический мониторинг за состоянием качества воды водных акваторий 24 пляжей. На 17 июня отобрано 252 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Согласно результатам мониторинга все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства", - говорится в сообщении.

Начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Палилов на пресс-конференции в ТАСС также отметил, что на территории области санитарным показателям на настоящий момент соответствуют только десять мест, где обычно отдыхает население, из 41. Он добавил, что пока регион находится на первом этапе по снятию ограничений, принятых из-за пандемии, а возможность открытия пляжей предусмотрена на третьем. "В случае принятия губернатором решения о возможности открытия пляжного сезона в Ленинградской области управлением Роспотребнадзора будут разработаны более подробные и конкретные предложения, касающиеся условий пляжного отдыха", - пояснил специалист.

Как отметил инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов, с начала летнего сезона в регионе уже утонули семь человек, в том числе один ребенок. "Молодежь, в основном это люди молодые, до 40 лет, выходят на места отдыха при благоприятной погоде. И лезут в воду, вода еще холодная, перепады температуры, поэтому тонут", - пояснил он.