Уровень безработицы на Северном Кавказе превышает 12%

ПЯТИГОРСК, 17 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы на Северном Кавказе составляет 12,2% и является самым высоким по стране, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в режиме видеоконференции в среду провел совещание, посвященное системе мер по развитию Северо-Кавказского федерального округа. В мероприятии принял участие полномочный представитель главы государства в СКФО Юрий Чайка, который выступил с докладом.

"На Северном Кавказе продолжают сохраняться долговременные проблемы, которые ведут к существенному отставанию основных показателей развития субъектов округа от среднероссийского уровня. В первую очередь, это безработица. В СКФО фиксируется самый высокий уровень среди федеральных округов - 12,2% (по РФ - 5,0%)", - говорится в сообщении со ссылкой на полпреда.

Кроме того, среди проблем Чайка отметил неблагополучную ситуацию с уровнем доходов населения. "На начало 2020 года денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения сформировались на уровне ниже среднероссийского на 26 и 22% соответственно. Низкий уровень денежных доходов населения обусловлен низким размером заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным Росстата, в марте 2020 года среднемесячная заработная плата одного работника составляла 58,6% от среднероссийского показателя. "Следствием является низкая платежеспособность населения, образующая высокую задолженность по различного рода платежам и, в первую очередь, за жилищно-коммунальные услуги. Так, например, задолженность населения за потребленные электроэнергию и газ на 1 апреля текущего года составила более 12 и 71 млрд рублей соответственно. Совместно с руководителями "Газпрома" и "Россетей" прорабатываются предложения о реализации мер, направленных на снижение задолженности", - сообщает аппарат полпредства.