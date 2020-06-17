Актриса Александра Яковлева стала почетным гражданином Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Депутаты городского Совета Калининграда на очередной сессии присвоили звания "Почетный гражданин города Калининграда" трем жителям областного центра. В числе удостоенных этого звания - актриса, депутат городского Совета Александра Яковлева, известная по фильмам "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Экипаж", сообщила в среду пресс-служба горсовета.

"Сегодня на заседании городского Совета Калининграда звание "Почетный гражданин города Калининграда" присвоено сразу трем нашим землякам. Заслуженному врачу Российской Федерации Аменицкому Владимиру Евгеньевичу, ветерану блокадного движения Дубровиной Александре Федоровне, Яковлевой Александре Евгеньевне, актрисе, депутату городского Совета Калининграда", - говорится в сообщении.

Нагрудные знаки, ленты и дипломы в торжественной обстановке на заседании городского Совета почетным гражданам вручили глава города Алексей Силанов и председатель городского Совета Андрей Кропоткин.

Первыми почетными гражданами города в 1965 году стали летчики-космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов. Среди удостоенных этого звания также астронавты NASA, участники совместной советско-американской программы "Союз - Апполон" Томас Пэттен Стаффорд и Вэнс Девой Бранд, награжденные в 2005 году. В 2006 году звание было присвоено Патриарху Кириллу.