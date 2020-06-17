Обязательную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ отменили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Ставропольского края отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для людей, приезжающих на территорию края из регионов с неблагоприятной эпидемической ситуацией. Распоряжение губернатора об отмене соответствующих документов опубликовано в среду на официальном краевом портале правовой информации.

"Постановляю признать утратившими силу распоряжения <…> "О мерах по обеспечению соблюдения режима самоизоляции гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского края", - говорится в распоряжении.

Ранее все граждане, прибывающие в Ставропольский край с территорий, где были зафиксированы случаи коронавируса, были обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Соответствующие уведомления людям вручали во время прибытия на территорию края. Нарушение режима самоизоляции грозило административной ответственностью.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 3 928 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления из больниц выписаны 2 133 человека. Умерли 72 пациента с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят с 11 июня 2020 года.