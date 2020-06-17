Кинотеатр под открытым небом открылся в башенном комплексе в горах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Кинотеатр под открытым небом открылся в башенном комплексе средних веков в горах Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил инициатор проекта, руководитель Северо-Осетинской региональной общественной культурно-просветительской организации "Родовые башни" Заур Цаллагов.

"На территории башенного комплекса открылся кинотеатр, его могут посетить все желающие бесплатно. Предварительно кинофильм выбираем на наших страницах в социальных сетях - приоритет отдаем советским фильмам, современному кино, связанному с культурой, а также мультфильмам на осетинском языке", - сказал Цаллагов.

Проектор для показа фильмов установлен на стене средневековой башни. Зрители размещаются на удобных кресло-подушках. Помимо кинопоказов запланированы встречи с режиссерами, музыкантами, историками.

Также на территории башенного комплекса планируется проведение детского этнографического лагеря. Участники смогут погрузиться в атмосферу средневекового быта осетин.

Башенный комплекс начал создаваться в горном селении Унал в 2018 году, в том числе благодаря президентскому гранту. Сейчас комплекс включает в себя ряд восстановленных башен - они отражают быт и культуру средневековой Алании. Проект "Родовые башни" был представлен президенту РФ Владимиру Путину на молодежном форуме "Машук" в 2017 году и получил высокую оценку.

Башни - фамильные и боевые - являются одним из главных символов Осетии, встречаются почти в каждом горном селении. Башен, выявленных и поставленных на учет в качестве объектов культурного наследия федерального и республиканского уровня, на территории республики около 140, всего более 300. Считается, что большое количество башен было уничтожено во время карательной экспедиции генерала Абхазова в 1830 году.

В древности, чтобы начать строить башню, необходимо было получить согласие Совета старейшин - Ныхаса, так как возводить их позволялось только фамилиям с незапятнанной репутацией.