Заболеваемость коронавирусом в Дагестане идет на спад

МАХАЧКАЛА, 17 июня. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается в Республике Дагестан. В клиники, перепрофилированные для лечения больных с коронавирусом, в настоящее время поступает не более 15 пациентов в день, тогда как на пике заболеваемости их было до 250. Об этом сообщил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в среду в ходе общения с руководством департамента здравоохранения Москвы в режиме видеоконференции.

Проценко возглавляет вторую бригаду московских специалистов, направленных в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Бригада под его руководством прибыла в республику 10 июня.

"Реально наблюдаем за эти дни драматическое снижение, в хорошем смысле, количества поступивших [в стационары]. Если на пике [заболеваемости] в ковидные стационары поступало в день до 250 пациентов, то сейчас это число не превышает 15 пациентов. Практически из всех районов, всех ЦРБ тяжелые пациенты маршрутизируются в два ковидных центра в Махачкале, в которых мы тоже работали - это городская клиническая больница №1 и Республиканский центр инфекционных болезней и ВИЧ", - сказал Проценко в ходе конференции, запись которой опубликована на официальной странице Минздрава Дагестана в Instagram.

По его словам, за прошедшие семь дней он и его коллеги побывали также в Хасавюрте, Кизилюрте, а также во временном лагере для граждан Азербайджана, ожидающих открытия границы и отправки на родину. Проценко отметил, что во всех медучреждениях работа организована на достаточно высоком уровне.

"Везде есть локальные протоколы, которые построены на рекомендациях Миниздрава РФ. <...> С коллегами общаемся, где-то провели мастер-классы в отделениях реанимации по использованию ультразвука при лечении и диагностике тяжелых нетранспортабельных пациентов с COVID-19", - добавил он, поблагодарив Минздрав Дагестана за содействие в решении возникающих вопросов.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 6 837 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 92 новых случая выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 802 человека. Умерли 335 человек, заразившихся коронавирусом. В республике действует режим самоизоляции, жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдайте социальную дистанцию 1,5 м.