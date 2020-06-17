Несколько улиц в Краснодаре затопило после сильного дождя

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Локальные подтопления произошли в среду на улицах Краснодара из-за ливня, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В среду в социальных сетях города начали появляться видеозаписи с подтопленными улицами города. В частности, пользователи отмечали, что в микрорайоне Гидростроителей вода доходит до капота легковых автомобилей.

"На улицах Краснодара работает водооткачивающая техника. Из-за сильного дождя, который идет днем 17 июня, в городе зафиксировано несколько локальных подтоплений. Всего поступило восемь заявок на откачку воды с проезжей части улиц, из них на четырех участках вода ушла благодаря работе ливневой канализации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для ликвидации локальных подтоплений готовы 20 вакуумных машин.

В пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления ТАСС сообщили, что прошедшие ливни не повлияли на работу общественного транспорта.

По информации синоптиков, 17 июня в Краснодаре прогнозируется сильный дождь, ливень с грозой, градом.