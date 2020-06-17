В Кировской области готовят заявку на присвоение Кирову звания "Город трудовой доблести"

КИРОВ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области готовят заявку на присвоение областному центру - городу Кирову - звания "Город трудовой доблести". Об этом в среду сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

"Во время встречи с представителями ветеранских организаций ветераны труда обратились ко мне с просьбой - поддержать их инициативу о присвоении Кирову почетного звания "Город трудовой доблести". Безусловно, правительство области готово поддержать инициативу ветеранов и готово выступить в качестве координатора всех мероприятий. Столица региона уже удостоена регионального звания "Город трудовой славы", считаю, что город достоин признания и на федеральном уровне. Нам важно услышать мнение горожан, трудовых коллективов, ветеранов и подкрепить заявку в федеральный оргкомитет "Победа" подписями горожан", - написал он.

Киров в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Киров стал центром создания боевых резервов и подготовки военных кадров. Здесь были сформированы 131-я стрелковая дивизия, 86-я стрелковая, 114-я и 159-я танковые бригады, а также отдельные полки, множество отдельных батальонов, отрядов и групп. На всех фронтах - от Москвы, Ленинграда и Сталининграда до Берлина и Праги - сражались уроженцы Кировской области. С 1941-го по 1945 годы на фронт ушли более 600 тысяч кировчан, более трети из которых не вернулись.

Все предприятия были переориентированы на оборонную промышленность. Предприятия кожевенно-обувной и меховой отраслей давали армии обувь, полушубки, шапки, рукавицы. На деревообрабатывающих предприятиях производились лыжи, аэросани и повозки для Красной Армии. На "Заводе 1 Мая" с самого начала войны началось изготовление гильз и сопел для снарядов легендарных "Катюш", а в дальнейшем - производство самих "Катюш". Киров стал кузницей оружия и боеприпасов: завод "Кировский металлист" выпускал 50-миллимитровые минометы и мины, агрегатный завод № 461 - корпуса для гранат Ф-1, завод "Физприбор" - ручные гранаты РГД-33 и противотанковые РПГ-40. В первый год войны в Кировскую область эвакуировали около 20 предприятий, а за все четыре года -115 предприятий. Многие жили в тяжелейших бытовых условиях: бараках, землянках, недостроенных общежитиях, порой без печей и пола. К станкам встали женщины, дети и старики. Кировчане отправляли на фронт одежду, собирали деньги, посылали подарки, женщины стирали и ремонтировали обмундирование.

О новом звании

В конце февраля Совет Федерации одобрил президентский закон о введении в России звания "Город трудовой доблести". Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Предложения о присвоении звания "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, будут адресовать эти предложения законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить инициативу. В городе, удостоенном звания, устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа президента России о присвоении звания.