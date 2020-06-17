Новая система освещения в Невинномысске дала 65% экономии электроэнергии

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Замена систем освещения в единственном моногороде Ставрополья Невинномысске позволила в четыре раза повысить уровень освещенности улиц, при этом экономия электроэнергии достигла 65%, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

"Невинномысск - первый город в Ставропольском крае, в котором модернизировали уличное освещение в рамках энергосервисного контракта. Всего было заменено 6 148 старых натриевых светильников на современные светодиодные. Итоговые замеры уровня освещенности показали, что освещенность улиц выросла почти в 4 раза. При этом текущая экономия потребляемой электроэнергии составила 65%", - говорится в сообщении.

Замена систем уличного освещения в Невинномысске по энергосервисному контракту началась в декабре 2018 года. Светильники заменили на главных улицах города и в частном жилом секторе. Модернизация систем освещения также затронула учреждения образования, культуры и спорта.

Согласно контракту, расходы на установку новых светильников взяла на себя компания - инвестор. Муниципалитет будет расплачиваться с исполнителем работ постепенно, направляя в счет оплаты сэкономленные средства за счет сокращения энергопотребления.

Невинномысск с населением более 166 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот".