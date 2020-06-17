Новый терминал аэропорта Байкал планируется открыть в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 17 июня. /ТАСС/. Новый терминал Международного аэропорта Байкал в Улан-Удэ планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Бурятии после презентации проекта с участием главы региона Алексея Цыденова и гендиректора компании "Новапорт холдинг" Сергея Рудакова.

"Планируемый ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал намечен на 2022 год", - сказали в пресс-службе.

Новый терминал будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.

"Могу заверить, что аэропорт не выпадет из комплексного плана развития холдинга, обеспечивается приоритет по развитию туризма на перспективу. Мы делаем все, чтобы обеспечить комфортное обслуживание пассажиров, чтобы у людей осталось хорошее впечатление по прилету в аэропорт. У нас все идет по плану. Прогнозы даже несколько лучше, чем ожидались, поэтому я могу сказать, что мы со своей задачей будем справляться", - приводит пресс-служба слова Рудакова.

Ранее сообщалось, что строительство нового терминала в аэропорту Байкал начнется в 2021 году, стоимость проекта - около 1,6 млрд рублей. Церемония закладки первого камня в фундамент нового терминала аэропорта Байкал состоялась в апреле 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.

Аэропорт Байкал

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорт Байкал сменил собственника, ранее им была ГК "Метрополь", сейчас - владелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов - в России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. Кроме того, некоторые преференции появились после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе это распространение механизма электронных виз.

В 2018 году рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая ВПП, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.

В 2019 году пассажиропоток в воздушной гавани Улан-Удэ вырос на 25%, почти до 470 тыс. человек.