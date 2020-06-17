ФАДН обобщит предложения регионов по дополнительным мерам поддержки коренных народов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) приступило к консультациям с регионами о дополнительных мерах поддержки коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Агентство обобщит предложения субъектов и направит их в кабмин, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАДН.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в мае поручил разработать меры, которые позволят улучшить доступ коренных малочисленных народов Севера к водным и охотничьим ресурсам.

"Уже в мае ФАДН России приступило к консультациям по этим вопросам с регионами традиционного расселения соответствующих народов. Им предложено представить согласованные с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока предложения с учетом имеющейся региональной специфики. На данный момент агентством ведется обобщение материалов, предоставленных субъектами РФ. <…> Предложения будут направлены в правительство РФ в установленном порядке", - сказали в ФАДН.

По предварительной оценке агентства, необходимо переработать нормативную правовую базу, которая регулирует обеспечение традиционного образа жизни КМНС. В том числе нужно усовершенствовать модели доступа коренных малочисленных народов к водным и охотничьим биоресурсам. При этом, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, представителей народов и региональных властей, КМНС являются одной из наиболее уязвимых групп населения и нуждаются в расширении доступа к ресурсам, поэтому необходимо увеличить для них квоты или вовсе снять ограничения по охоте и рыболовству.

Сокращение лимитов и квот для КМНС

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, одна из основных проблем коренных народов в сфере традиционной охоты и рыболовства - это ужесточение условий добычи и сокращение разрешенных лимитов. Сейчас для КМНС существуют квоты, которые позволяют добывать определенный объем рыбы без получения рыбопромыслового участка и разрешения на вылов. Похожие условия действуют и для традиционной охоты. При этом представители народов должны соблюдать специальные правила, чтобы добыча не считалась браконьерской.

Однако, например, в Хабаровском крае, который является третьим по численности коренных народов, намерены ограничить для них вылов тихоокеанских лососей в реке Амур до конца 2020 года, сообщил ТАСС глава ассоциации КМНС, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков.

Кроме того, происходит сокращение самих охотничьих угодий, мест вылова и ресурсной базы - то есть зверя и рыбы. Зверь исчезает из-за сплошных рубок леса, лесных пожаров, браконьерства, отмечает президент Ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял.

В итоге коренные народы, для которых охота и рыбалка являются традиционными видами заработка и пропитания, оказываются наиболее уязвимы по сравнению с остальными жителям страны. У КМНС сложнее ситуация с финансовой стабильностью, есть проблемы с доступом к социальным услугам, в том числе медицинским. А сейчас ситуацию усугубляет распространение коронавируса.

"Ассоциация в первую очередь считает, что нельзя ни в коем случае вводить ограничительные меры по доступу к биоресурсам. В период пандемии данный запрет приведет к дестабилизации и ухудшению положения коренных народов", - уверен Григорий Ледков.

Введение госгарантий или свободного доступа к ресурсам

Как считает Ледков, для помощи КМНС нужно рассмотреть возможность увеличения квоты для них на текущий и следующий годы. Кроме того, по словам вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока - президента Красноярской краевой ассоциации КМНС Артура Гаюльского, внутри общих региональных лимитов на охоту нужно предусмотреть отдельные цифры именно для КМНС.

"Необходимо вводить лимиты для коренных малочисленных народов на добычу оленя, рыбы в рамках выдаваемых федерацией на регионы лимитов. А то получается следующее: регион получает лимит на добычу 40 тыс. голов оленя, его распределяют по охотпользователям, а у коренных право на добычу есть, а лимитов нет", - отмечает эксперт.

При этом, по мнению председателя комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики парламента Якутии Елены Голомаревой, необходимо принять более радикальное решение, а именно разрешить свободный доступ коренных малочисленных народов Севера к охотничьим и водным биоресурсам. "Нужно усилить контроль за охотниками-любителями, а не родовыми общинами. Свободный доступ к ресурсам позволит родовым общинам почувствовать себя хозяевами территории, спокойно вести традиционное хозяйство и сохранить уклад жизни", - поясняет народный депутат.

С ними согласна президент хабаровской ассоциации КМНС Одзял, которая отмечает, что лимит на добычу рыбы для отдельных категорий урезан до личного пользования, а также ужесточены требования к максимальному размеру рыболовных сетей. По ее мнению, необходимо внести изменения в сферу традиционного рыболовства, в том числе закрепить дополнительные гарантии для КМНС. "Нужно ввести государственные гарантии защиты коренных народов. Для нашего края наилучшим вариантом является передача регулирования рыболовства в краевое ведение, в особенности традиционного рыболовства", - сказала Одзял.

Учет КМНС и отметки в охотничьих билетах

Еще одна проблема, которая мешает обеспечивать доступ КМНС к ресурсам, - это сложности с учетом лиц, которые имеют право на квоты как представители коренных малочисленных народов. Например, некоторые народы не были включены в единый перечень, из-за чего сейчас не могут претендовать на льготы.

При этом, как отмечает вице-спикер окружного собрания НАО Матвей Чупров, даже те, кто имеет право на специальные виды охоты и рыболовства, не всегда могут доказать это из-за отсутствия отметок в охотничьих билетах о принадлежности к КМНС. "Ни у кого в охотничьих билетах соответствующие отметки не стоят, а они должны быть - что человек имеет право на охоту в целях обеспечения традиционного образа жизни", - добавил он.

На эту проблему обращает внимание и депутат Григорий Ледков. По его словам, на данный момент она не решена до конца в большинстве субъектов. "Как и раньше, у нас очень много обращений, судебных дел, штрафов. Оленеводы, рыбаки, которые находятся в природной среде, не могут себя обеспечивать и параллельно становятся фигурантами административных дел", - поясняет он.

Как считает Ледков, решить вопрос можно, если регионы должны будут в обязательном порядке проставлять отметки. Для этого ассоциация КМНС предлагает внести изменения в закон об охоте или в подзаконные акты Минприроды и сейчас готовит серию совещаний по этой теме с министерством и властями регионов.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, энцы, которых насчитывается не более 200 человек, и водь - менее 100.