В Карелии военное шествие к 75-летию Победы пройдет в сентябре

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 июня. /ТАСС/. Военное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Карелии Петрозаводске пройдет 30 сентября. Торжественный проход маршем военных приурочат также к 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков, а также к 100-летнему юбилею республики в 2020 году, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Для проведения Парада Победы в столице Карелии выбрана другая историческая памятная дата - 30 сентября. Это День освобождения республики от фашистских захватчиков. 30 сентября 1944 года Карелия была полностью освобождена от вражеских войск и началось послевоенное восстановление и развитие карельского края", - говорится в сообщении.

Парад Победы в этом году в связи с коронавирусом перенесен с 9 мая на 24 июня. В параде на Красной площади будут задействованы 14 тыс. человек, в парадах по всей стране примут участие 64 тыс. военных.

Массовых праздничных мероприятий в республике 24 июня не планировалось и ранее. В этот день власти региона намерены ограничиться онлайн-мероприятиями, а также небольшими экскурсиями для молодежи в группах не более 10 человек и поздравлениями ветеранов. Военное шествие с участием войск Петрозаводского территориального гарнизона и сотрудников силовых структур в сентябре пройдет традиционно на улице Кирова. Также планируется привлечь к маршу военную технику из состава частей Западного военного округа.

В Карелии на сегодняшний день не снят обязательный режим самоизоляции для граждан. В то же время почти все отрасли экономики возобновили работу, в том числе общепит и торговля при соблюдении мер эпидемиологической безопасности. По последним данным регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, с начала пандемии в Карелии выявили 912 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 43 человека. Выздоровели 345 пациентов, умерли пятеро.