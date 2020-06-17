Видеорассказы о войне записали школьники КБР в рамках всероссийской акции

НАЛЬЧИК, 17 июня. /ТАСС/. Школьники Кабардино-Балкарии (КБР) записали видеорассказы об эпизодах Великой Отечественной войны в рамках всероссийской акции "Дети войны". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства культуры в среду.

"Продюсерская кинокомпания "Династия" и Российское движение школьников запустили Всероссийскую акцию "Дети войны". Школьники КБР приняли участие в акции, записав видеорассказ, и разместили его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны. Каждый из фильмов - это реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка", - сообщили в ведомстве, отметив, что акция завершится 22 июня, в день начала войны.

22 июня в регионе также запланирован ряд акций, которые пройдут преимущественно онлайн. В 12:15 мск жители республики на центральной улице города Нальчика (проспект им. В. И. Ленина) услышат объявление минуты молчания, записанное диктором Игорем Кирилловым специально к этому дню. Артисты и мастера искусств КБР примут участие в онлайн-концерте, посвященном Дню памяти и скорби. Видео концерта можно будет посмотреть на сайте Министерства культуры КБР.

Каждый год 22 июня проходит общенациональная акция "Свеча памяти" - по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В этом году из-за пандемии коронавируса "Свеча памяти" пройдет в новом формате - каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. Всероссийскую акцию "Красная гвоздика" поддержит движение "Волонтеры Победы", которое направит значки в администрации муниципальных районов и городских округов республики для распространения.

Общедоступные библиотеки КБР примут участие во Всероссийской акции "Мое детство - война", в рамках которой проводится международный литературно-музыкальный марафон "Судьба человека. Живая книга", приуроченный к 115-летию нобелевского лауреата Михаила Шолохова.