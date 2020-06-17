Вологодские власти рассчитывают к 2030 году довести уровень газификации региона до 85%

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области рассчитывает увеличить уровень газификации региона с нынешних 64,5% до 80-85% к 2030 году за счет строительства распределительных сетей и газопроводов, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.

"Если за ближайшие 2,5 года мы запустим проект газификации Шексна - Кириллов - Белозерск - Липин Бор - Вытегра, то уровень газификации увеличится до 75%. И у нас еще два проекта сейчас находятся на рассмотрении "Газпрома", это полностью готовая проектно-сметная документация - газоотводы на Харовск и Устюжну. И тогда уже 21 район из 26 будет газифицирован. Рассчитываем, что достигнем уровня газификации в 80-85% к 2030 году", - сказал губернатор, отвечая на вопросы депутатов областного парламента.

Как отметил глава региона в своем отчете о работе правительства области за 2019 год, на 1 января 2020 года уровень газификации на территории области составил 64,5%. Особое внимание уделено газификации населенных пунктов. По итогам строительства распределительных сетей и газопроводов введено более 100 км газовых сетей на территории восьми районов, а также в Вологде и Череповце - всего для 2,5 тыс. домовладений.

Продолжается строительство крупнейшего газопровода к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра. Он позволит привести газ еще в четыре района области, сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что строящийся газопровод-отвод к городам Кириллов, Белозерск, Липин Бор, Вытегра Вологодской области и городу Пудож Карелии оценивается в 27 млрд рублей, из которых 19,7 млрд приходится на участок по Вологодской области. Объект протяженностью почти 413 км обеспечит газом 57 тыс. граждан. Решение о строительстве было закреплено в соглашении о сотрудничестве между правительством области и "Газпромом", подписанном в марте 2018 года. Запуск газа Кириллове ожидается в 2020 году, в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском и Вытегорском районах - к 2022 году.