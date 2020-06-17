В Северной Осетии в конце 2021 года появятся сейсмоустойчивые детсады, школа и жилой дом

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Сейсмоустойчивые детсады, жилой дом и школу сдадут в эксплуатацию в Северной Осетии к концу 2021 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и архитектуры республики Константин Моргоев.

"Два детских сада и жилой дом будут построены в Северной Осетии в конце 2021 года. Тогда же будет завершена реконструкция средней общеобразовательной школы №1 селения Ногир Пригородного района. Работы будут вестись по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации", - сказал Моргоев.

Два детских сада на 280 мест каждый строятся в поселке Заводской. Каждый из них будет двухэтажным.

В настоящее время ведется строительство жилого дома по улице Тельмана в городе Владикавказ. Пятиэтажный дом из трех секций тоже введут в эксплуатацию в конце 2021 года.

Реконструкция средней общеобразовательной школы №1 селения Ногир также ведется в рамках реализации основного мероприятия "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ".

По плану, к уже существующему зданию школы будет пристроен новый блок, включающий актовый зал и столовую, и новый корпус с учебными кабинетами. В школе два этажа, в корпусе и новом блоке будет соблюдена такая же этажность.