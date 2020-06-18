В первом лесопитомнике в Якутии смогут выращивать до 3 млн сеянцев и саженцев в год

ЯКУТСК, 18 июня. /ТАСС/. Мощность первого в Якутии лесопитомника, который должен открыться летом этого года, составит более 3 млн сеянцев и саженцев в год. Об этом сообщил ТАСС в четверг кандидат биологических наук, проректор по научной работе и инновациям Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ) Константин Кривошапкин.

"Первый лесопитомник в Якутии будет создан на территории Олекминского района недалеко от села Солянка по инициативе ректора АГАТУ Ивана Слепцова. На 4 га земли планируется засеять примерно 3 млн сеянцев (молодое растение с открытой корневой системой), а также на площади примерно на 400 кв. м - саженцы (молодое дерево или кустарник с закрытой корневой системой) в количестве 150 тыс. с дальнейшим увеличением до 600 тыс. в год", - сказал Кривошапкин.

Как отметил собеседник агентства, необходимость лесопитомника в Якутии обусловлена не только вступлением в силу федерального закона о компенсационном восстановлении, но и ситуацией с лесными пожарами. "Примерно в 70% всех лесов в Якутии преобладает лиственница даурская, которая выдерживает холод, корни которой располагаются в горизонтальном положении, что позволяет прорастать дереву в условиях многолетней мерзлоты. В таких условиях деревья растут очень медленно. Соответственно, только в течение нескольких сот лет они могут достичь надлежащего качества. Также следует учитывать, что не всегда в районах республики наблюдается естественное лесовосстановление", - добавил он.

Помимо этого, по словам Кривошапкина, многие лесопитомники в РФ занимаются лиственницей сибирской, которая менее приспособлена к условиям в регионе и встречается частично в Южной Якутии. Таким образом, потребность в саженцах в Якутии достаточно высокая. Предполагается, что территория лесопитомника будет расширена, если опыт окажется удачным.

О первых итогах работы лесопитомника и о его эффективности можно будет судить через 2-3 года. "К сожалению, не можем полностью покрыть потребность в саженцах, это будет своего рода эксперимент: в Якутии в условиях многолетней мерзлоты еще не было подобных проектов. Данный проект позволит вести научное изучение и поможет в перспективе решить вопрос лесовосстановления в целом в республике", - отметил представитель университета.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. В прошлом году ущерб от природных пожаров составил 463 млн рублей. Почти вся континентальная территория региона представляет собой зону сплошной многовековой мерзлоты. Общая площадь лесов в регионе оставляет 256 107,6 тыс. га, или 83,4% территории республики.

О компенсационном лесовосстановлении

Согласно вступившему в силу федеральному закону о компенсационном лесовосстановлении, недропользователи, природопользователи, которые рубят лес для строительства либо для прокладки линейных объектов, для геологоразведки, обязаны восстанавливать лес за свой счет. Участки под компенсационное лесовосстановление выбирают из реестра земель, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления.